У Запоріжжі на «антиковідному» мітингу затримали п’ятьох, один із затриманих госпіталізований – поліція

Під стінами Запорізької обласної державної адміністрації 3 листопада відбувся мітинг, учасники якого виступали проти вакцинування. Співробітники поліції розпочали роз’яснювальну роботу, вимагаючи дотримання норм карантинних обмежень під час зібрання, використовуючи звукові підсилювальні пристрої, ідеться в повідомленні поліції.

«П’ятеро громадян, які свідомо не виконували законні вимоги працівників поліції та провокували правоохоронців та інших учасників зібрання, були затримані згідно зі статтею 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час затримання один із чоловіків упав на землю. Співробітники поліції надали йому першу невідкладну медичну допомогу і викликали швидку. З метою діагностування травм потерпілого направили до лікувального закладу», – інформують у поліції.

Начальник ГУНП в Запорізькій області призначив службове розслідування щодо законності дій його підлеглих. У разі встановлення порушень матеріали будуть направлені до Державного бюро розслідувань у Запорізькій області.

Відповідно до пункту 3 (з позначкою 5) підпункту 15 вимог постанови Кабінету міністрів України № 1226 від 9 грудня 2020 року на території регіонів, на яких установлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 3 цієї постанови, забороняється перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.