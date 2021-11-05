Затримання на мітингу антивакцинаторів у Запоріжжі: Єнін заявив про вісторонення поліцейського

Одного поліцейського відсторонили від виконання обов’язків через дії правоохоронців на мітингу проти карантинних обмежень та вакцинації в Запоріжжі. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Таким чином він відповів на звернення народного депутата від «Слуги народу» Романа Сохи.

«Поліція жорстоко побила людей, побила так, що одну людину повертали до життя протягом 15 хвилин», – заявив парламентар.

Соха закликав розслідувати випадок і покарати винних. Водночас він закликав українців вакцинуватися від COVID-19.

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«Зазначена особа відсторонена від виконання обов’язків, призначене службове розслідування, за його результатами буде відповідне рішення», – відповів Єнін.

Під стінами Запорізької обласної державної адміністрації 3 листопада відбувся мітинг, учасники якого виступали проти вакцинування. Поліція повідомила про затримання п’ятьох людей, які «свідомо не виконували законні вимоги працівників поліції». При цьому один із мітингарів нібито «упав на землю», після чого поліцейські надали йому допомогу, викликали швидку, яка доправила його до лікарні.

При цьому на відео, яке розійшлося соцмережами як зняте на цій акції, видно, як людина у формі кидає мітингувальника на землю і один раз б’є його ногою. Поліція Запорізької області раніше вже заявляла про початок службового розслідування.