Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі журналіста біля Києво-Печерської лаври

Поліція Києва повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста одного з телеканалів під час висвітлення пожежі у Києво-Печерській лаврі.

«До поліції надійшло повідомлення від журналіста одного із телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події про пожежу на вулиці Лаврській… Попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 4 листопада.

Провадження відкрили за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

У Києво-Печерській лаврі під час гасіння пожежі, що сталася вдень 4 листопада, виник конфлікт між знімальною групою телеканалу «Магнолія-ТБ» (спеціалізується на висвітленні надзвичайних подій) та одним із підлеглих настоятеля монастиря, митрополита Павла, який назвався отцем Арсенієм.

«Під час зйомки сюжету про пожежу у Києво-Печерській лаврі намісник монастиря Павло перешкоджав журналістам «Магнолії-ТБ». Він наказав вдарити репортера по голові, а один зі священників напав на журналіста і забрав у нього телефон», – ідеться в повідомленні телеканалу.

У Києво-Печерській лаврі наразі не коментували причини конфлікту і дії своїх співробітників.

Троє людей постраждали внаслідок пожежі, яка вдень 4 листопада спалахнула в Києво-Печерській лаврі. У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа виникла о 13:45 і була ліквідована о 14:45. За даними ДСНС, причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс (Московського патріархату), що є пам’яткою історії та архітектури.