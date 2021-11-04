У Києво-Печерській лаврі підлеглий намісника Павла під час зйомки відібрав телефон у журналіста (відео)

У Києво-Печерській лаврі під час гасіння пожежі, що сталася вдень 4 листопада, виник конфлікт між знімальною групою телеканалу «Магнолія-ТБ» (спеціалізується на висвітленні надзвичайних подій) та одним із підлеглих настоятеля монастиря, митрополита Павла, який назвався отцем Арсенієм.

«Під час зйомки сюжету про пожежу у Києво-Печерській лаврі намісник монастиря Павло перешкоджав журналістам «Магнолії-ТБ». Він наказав вдарити репортера по голові, а один зі священників напав на журналіста і забрав у нього телефон», – ідеться в повідомленні телеканалу.

У Києво-Печерській лаврі наразі не коментували причини конфлікту і дії своїх співробітників. Телеканал не повідомляє, чим закінчився конфлікт, чи отримав журналіст своє майно і чи звертався він до поліції.

Поліція Києва не повідомляла про цей інцидент.

Троє людей постраждали внаслідок пожежі, яка вдень 4 листопада спалахнула в Києво-Печерській лаврі. У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа виникла о 13:45 і була ліквідована о 14:45. За даними ДСНС, причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс (Московського патріархату), що є пам’яткою історії та архітектури.