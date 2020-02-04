Чому замовчують наслідки будівництва автобану в Криму? Заради траси вирубали 111 тисяч дерев та 116 тисяч кущів. Це офіційні дані підконтрольної Росії «Служби автомобільних доріг Криму». Для потреб будівництва розконсервували десятки старих кар’єрів та відкрили нові. Жителі степових регіонів Криму скаржаться, що через кар’єри та будівництво під землю йде вода. Чи зробили в Криму комплексну експертизу перед масштабним будівництвом і чи відомо, як траса вплине на екологію півострова в довгостроковій перспективі?