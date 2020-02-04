Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 лютого 2020, Київ 13:05
Відео

Чому замовчують наслідки будівництва автобану в Криму?

Чому замовчують наслідки будівництва автобану в Криму?
Embed

No media source currently available

0:00 0:05:35 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Чому замовчують наслідки будівництва автобану в Криму? Заради траси вирубали 111 тисяч дерев та 116 тисяч кущів. Це офіційні дані підконтрольної Росії «Служби автомобільних доріг Криму». Для потреб будівництва розконсервували десятки старих кар’єрів та відкрили нові. Жителі степових регіонів Криму скаржаться, що через кар’єри та будівництво під землю йде вода. Чи зробили в Криму комплексну експертизу перед масштабним будівництвом і чи відомо, як траса вплине на екологію півострова в довгостроковій перспективі?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG