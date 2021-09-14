Україна обговорить ситуацію на окупованих територіях під час Генасамблеї ООН – Кулеба

Україна планує обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях під час поточної сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ із посиланням на міністра Дмитра Кулебу.

Про це Кулеба заявив під час телефонної розмови з головою сесії Генасамблеї, головою МЗС Мальдівів Абдуллою Шахідом.

Читайте також: Українська делегація в ООН закликала міжнародну спільноту відреагувати на арешти в Криму

«Дмитро Кулеба поінформував про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН», – йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, Кулеба під час розмови окреслив пріоритети України під час сесії:

протидія російській агресії та деокупація Донбасу та Криму

поліпшення умов життя українців на постраждалих від війни територіях

подолання пандемії COVID-19 та її наслідків

«23 серпня в Києві відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи, яка консолідує міжнародні зусилля задля деокупації Криму. Ми розраховуємо на всебічну підтримку її роботи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети Кримської платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН та припинить грубі порушення міжнародного права», – сказав міністр.

Генеральна асамблея ООН відкрила 76-у сесію 14 вересня.