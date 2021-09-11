«Продовжуватиму боротьбу в ув’язненні»: адвокат оприлюднив заяву заарештованого в Криму Джеляла

Адвокат Микола Полозов оприлюднив заяву свого підзахисного, заарештованого в Сімферополі активіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. У ньому Джелял пише, що був готовий до такого розвитку подій

«Мій арешт акурат після повернення з «Кримської платформи», де я мав честь бути присутнім і виступати перед високими учасниками і близькими за духом друзями, тільки доводить мстивий характер російської влади. Вона, як і раніше, демонструє готовність виганяти, ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу за демократичні цінності і свободи в ім’я інтересів свого народу і держави. Я був готовий до такого розвитку подій і за прикладом старших братів не збираюся відступати від власних переконань! Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут в ув’язненні способами», – йдеться в заяві Джеляла.

Він закликав кримськотатарський народ «не відступати» і «не зупинятися».

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«Під час обшуку в моєму будинку співробітник, який його здійснював, між іншим сказав: «Ваша зброя – слово. А це набагато небезпечніше». Так що моя «зброя» зі мною. Моє слово зі мною. Моє слово з вами! Не відступайте! Не зупиняйтесь! Не зволікайте! Мій народ! Вісім років тому ви, мій народ, делегували мені право представляти ваші інтереси. Нагородили високим статусом і відповідальністю, перед обличчям якої я не міг мовчати і ховатися», – пише активіст.

В окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки затримали після обшуків у їхньому житлі п’ятьох кримських татар: уранці 3 вересня Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня Нарімана Джеляла. Російські силовики намагаються пов’язати їх із пошкодженням газопроводу біля села Перевального 23 серпня – за їхніми твердженнями, внаслідок влаштованого там вибуху.

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Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало Росію зупинити репресії.

Міністерство закордонних справ України засудило чергові обшуки в Криму і теж закликало Росію звільнити затриманих, зі схожою заявою виступив президент України Володимир Зеленський, Прокуратура АРК відкрила кримінальні провадження через нові обшуки й затримання в окупованому Криму.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав обшуки й затримання в Криму «посиленням терору» і закликав партнерів України в «Кримській платформі» посилити тиск на Росію, також ці арешти й затримання засудили США.