В Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень від COVID-19 – Ляшко

В Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень від коронавірусної інфекції нового типу, повідомив 8 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Понад 5,6 мільйона українців уже отримали принаймні одну дозу, а 4,4 мільйона людей – дві дози антиковідної вакцини. Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися», – наголошує міністр.

За словами Ляшка, українська медична система вийшла на показник 3,5 мільйона щеплень на місяць, «які ще у травні виглядали нереальними, як і доступ до вакцини усіх бажаючих».

Наразі в Україну доставили понад 20 мільйонів доз вакцин різних виробників, відзначив міністр.

«З них майже 12,6 мільйона доз закуплені коштом держбюджету, понад 4,3 мільйона поставлено в межах ініціативи з рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 мільйона отримано як гуманітарну допомогу від країн ЄС», – вказав Ляшко і закликав не відкладати щеплення «на потім».

Упродовж останніх днів в Україні постійно зростає число нових випадків COVID-19. За добу 7 вересня зафіксовано 2772 нові підтверджені випадки цієї коронавірусної хвороби.