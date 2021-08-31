Дві області подолали поріг у 65% частково чи повністю вакцинованих освітян – Шкарлет

Станом на 31 серпня, поріг у 65 відсотків вакцинованих освітян подолали Житомирська та Київська області. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Він уточнив, що йдеться як про тих, хто завершив вакцинацію, отримавши дві дози, так і про тих, хто зробив тільки одне щеплення.

«Ще кілька областей мають показники близько 50 відсотків. Найнижчий рівень вакцинації освітян, на жаль, продовжують поки що демонструвати Запорізька та Волинська області», – зазначив міністр.

Шкарлет вважає, що вимога МОЗ про наявність у колективі закладу освіти 80 відсотків провакцинованих співробітників «цілком обґрунтована і реальна».

Раніше Шкарлет запевнив, що обов’язкової вакцинації педагогів від коронавірусу не буде. Він додав, що під час встановлення «жовтого», «помаранчевого» чи «червоного» рівня епіднебезпеки школи, де вакциновано менш ніж 80 відсотків педпрацівників, будуть переводити на дистанційне навчання.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 26 серпня заявив, що новий навчальний рік розпочнеться вчасно, 1 вересня, та проходитиме у звичному режимі.