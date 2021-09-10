Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Washington Post: 44 афганців, евакуйованих до США, визначили як таких, що можуть становити загрозу

Із понад 60 тисяч евакуйованих афганців, які прибули до Сполучених Штатів, починаючи з 17 серпня, 44 пов’язують із ризиками для нацбезпеки, пише видання

Департамент внутрішньої безпеки США розглядає кілька десятків евакуйованих афганців як таких, що становлять потенційну загрозу національній безпеці, пише The Washington Post. Влада США зараз перевіряє десятки тисяч людей для переселення в США.

Із понад 60 тисяч евакуйованих афганців, які прибули до Сполучених Штатів, починаючи з 17 серпня, 44 пов’язують із ризиками, пише видання з посиланням на документи департаменту, з якими воно ознайомилося.

Washington Post повідомляє, що 13 афганців перебувають під вартою митної й прикордонної служби США в очікуванні додаткових процедур перевірки, зокрема співбесід з ФБР та командами з боротьби з тероризмом.

Частину людей, які викликали підозри, відправили на транзитні бази в Європі та на Близькому Сході або після додаткових перевірок відпустили.

У списках є 16 афганців, які не отримали дозволу на в’їзд до США і залишаються за кордоном у транзитних центрах.

Бойовики «Талібану» захопили Кабул минулого місяця, коли США виводили свої збройні сили з Афганістану після 20-річної війни.

Швидка поразка урядових сил, підтримуваних США, підштовхнула адміністрацію Джо Байдена евакуювати тисячі громадян Афганістану, які співпрацювали з силами НАТО, через побоювання за їхню безпеку.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG