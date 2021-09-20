Pfizer пропонує схвалити вакцину проти COVID-19 для дітей 5-11 років

Компанії Pfizer та BioNTech повідомили, що збираються отримати у США дозвіл регулятора, щоб якомога швидше зробити вакцину від COVID-19 доступною дітям у віці від 5 до 11 років.

Згідно з повідомленням, результати клінічних випробувань показали, що вакцина «безпечна, добре переноситься» і викликає «міцну» імунну відповідь серед дітей. У заяві компаній від 20 вересня йдеться, що вакцину вводитимуть у менших дозах, ніж ті, якими вакцинують людей віком від 12 років.

«Ці результати випробувань дають міцну основу для отримання дозволу на вакцину для дітей віком від 5 до 11 років, і ми плануємо терміново подати їх до FDA та інших регуляторних органів», – сказав керівник компанії Pfizer Альберт Бурла.

У заяві також вказується, що компанії очікують на результати тестування серед дітей віком до п’яти років пізніше цього року.