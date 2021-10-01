Ексчиновнику Адміністрації президента та РНБО висунули обвинувачення в державній зраді – СБУ

Щодо колишнього посадовця Адміністрації президента та апарату Ради національної безпеки і оборони завершили досудове розслідування, повідомляє Служба безпеки України.

За повідомленням, ексчиновника обвинувачують у державній зраді: слідство вважає, що «він передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади».

«За даними слідства, посадовець був завербований іноземною спецслужбою на шкоду державній безпеці України. Його зарубіжних «кураторів» цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ. Наразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт», – йдеться в повідомленні.

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Матеріали справи за статтею про державну зраду передали до суду. В разі обвинувального вироку підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

У червні 2021 року СБУ заявила, що колишньому співробітнику Адміністрації президента України (нині – Офіс президента) повідомили про підозру в державній зраді. Ім’я службовця не розкривають.

За даними прокуратури, він працював в адміністрації «у період 2014 року».