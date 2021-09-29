СБУ завершила розслідування у «справі Семенченка»

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко, повідомили 29 вересня у спецслужбі.

«Усі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування», – ідеться в повідомленні.

Провадження відбувалося за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

– ч.2, ч. 3 ст. 260 (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);

– ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт);

– ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

– ч. 2 ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

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24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)». Семенченко все те, що йому інкримінують, заперечує.