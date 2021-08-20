Апеляційний суд переніс розгляд справи Семенченка, він оголосив голодування

Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд справи Семена Семенченка на 3 вересня. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомили у пресслужбі суду.

«Перенесено, у зв’язку з тим, що з суду першої інстанції не надійшли матеріали щодо судового провадження. Наступне судове засідання відбудеться 3 вересня», – повідомили у пресслужбі.

Семен Семенченко оголосив про початок безстрокового голодування.

«Семен Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування. Подивимось хто кого! Причина переносу – Солом’янський суд не встиг за місяць передати документи по справі. Насправді судді розуміють, що справа суцільний фейк і не хочуть марати руки ухвалюючи беззаконні рішення під тиском СБУ та Офісу президента», – йдеться в дописі на сторінці політика у фейсбук.

26 липня Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт для Семенченка терміном на 60 днів в ізоляторі тимчасового тримання.

Ексдепутату інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 (ідеться про створення приватної армії), а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).

24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)». Семенченко все те, що йому інкримінують, заперечує.