Ексдепутат Семенченко знову опинився під арештом – рішення суду

Колишній депутат Верховної Ради Семен Семенченко перебуватиме під арештом в ізоляторі тимчасового тримання. Рішення про арешт терміном на 60 днів ухвалив 26 липня Солом’янський районний суд Києва, задовольнивши апеляцію сторони обвинувачення в справі про створення незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії».

На сторінці Семена Семенченка у фейсбуці нагадують, що ексдепутат не порушив умови цілодобового домашнього арешту, рішення про який суд ухвалив менш як два тижні тому. «Боротьба продовжується! Готуємось до апеляції!» – ідеться в повідомленні прихильників Семенченка.

14 липня на запит Радіо Свобода в СБУ повідомили, що правоохоронні органи оскаржать рішення Солом’янського суду Києва, який того дня пом’якшив запобіжний захід щодо Семенченка.

У СБУ тоді додали, що Семен Семенченко підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що вчинене попередньо змовою групою осіб. Нова підозра оголошена через отримання висновків експертиз зброї та боєприпасів, а також після вивчення показань свідків, вказали в СБУ.

14 липня суд змінив запобіжний захід для Семена Семенченка з тримання під вартою на домашній арешт.

Ексдепутату інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 (ідеться про створення приватної армії), а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).

24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)». Семенченко все те, що йому інкримінують, заперечує.