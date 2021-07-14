Суд відпустив Семена Семенченка з-під варти під домашній арешт

Суд змінив запобіжний захід для колишнього депутата Верховної Ради Семена Семенченка з тримання під вартою на домашній арешт, інформує 14 липня фейсбук-сторінка політика.

«Позитивне рішення! Семену Семенченку змінили запобіжний захід – домашній арешт», – ідеться в повідомленні.

22 червня Апеляційний суд Києва залишив Семенченка під вартою до 18 липня.

Ексдепутату інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 (ідеться про створення приватної армії), а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).

24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)».