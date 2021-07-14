На зміну запобіжного заходу Семенченку буде подано апеляцію – СБУ

Правоохоронні органи оскаржать рішення Солом’янського суду Києва, який змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт для колишнього народного депутата Семена Семенченка. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомили в пресслужбі СБУ.

«Правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на рішення Солом’янського районного суду міста Києва, який сьогодні змінив запобіжний захід для Семена Семенченка. Окремо наголошуємо: минулого тижня СБУ оголосила про нову та змінила раніше повідомлену підозру щодо Семена Семенченка», – йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що Семен Семенченко підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що вчинене попередньо змовою групою осіб. Нова підозра оголошена через отримання висновків експертиз зброї та боєприпасів, а також після вивчення показань свідків, вказали в СБУ.

14 липня суд змінив запобіжний захід для Семена Семенченка з тримання під вартою на домашній арешт.

Ексдепутату інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 (ідеться про створення приватної армії), а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).

24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)». Семенченко все те, що йому інкримінують, заперечує.