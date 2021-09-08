Семену Семенченку продовжено арешт на два місяці

Солом’янський районний суд Києва продовжив арешт колишньому депутату Верховної Ради Семену Семенченку на два місяці, інформує 8 вересня фейсбук-сторінка політика.

«Семену Семенченку продовжили тримання під вартою ще на 2 місяці. Суддя Солом‘янського районного суду Оксюта задовольнив в повному обсязі клопотання прокурора», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, питання про запобіжний захід Семенченку розглядалося два дні, сторона захисту планує подавати апеляцію.

26 липня Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт для Семена Семенченка терміном на 60 днів в ізоляторі тимчасового тримання.

Ексдепутату інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 (ідеться про створення приватної армії), а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).

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24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)». Семенченко все те, що йому інкримінують, заперечує.