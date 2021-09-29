СБУ: російські куратори «намалювали» в ОРДЛО високу явку на виборах у Держдуму

Служба безпеки України заявляє, що зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи, які Росія всупереч закону провела і на окупованих територіях.

«За наявними даними, мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей фактично проігнорували голосування, але російські куратори «намалювали» в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії «Единая Россия», – повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, її співробітники встановили, що автобуси, які возили так званих «виборців» з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожні, при цьому за документами у них було 100% завантаження місць.

«Така псевдомасова явка активно висвітлювалась проросійськими пропагандистами, які створювали «потрібну» картину у ЗМІ. За наявною інформацією, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані «залежних бюджетників» та вводили їхні дані у систему без особистої участі «виборців», – йдеться в повідомленні.

Попри маніпуляції окупаційної влади, їм вдалося забезпечити «явку» лише у приблизно 200 тисяч жителів окупованих територій України,кажуть в СБУ. За даними СБУ, російська влада планувала отримати понад пів мільйона голосів.

«За оперативною інформацією, після завершення голосування масова паспортизація мешканців ОРДЛО була згорнута російськими кураторами. Незаконні дії проросійських функціонерів документуються у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали буде передано до відповідних міжнародних інстанцій», – повідомили у відомстві.

З 17 по 19 вересня по всій території Росії, а також нелегально в окупованому Криму відбувалися вибори до Держдуми Росії (нижньої палати парламенту; верхня, Рада федерації, в Росії не обирається, а призначається), а в окремих регіонах також вибори голів чи місцевих законодавчих органів російських регіонів або вибори депутатів місцевих органів самоврядування. До виборів Держдуми також залучали жителів окупованих Росією регіонів інших держав, яким надавали російське громадянство.

Процес голосування, а також результати виборів до Держдуми Росії на території Криму не визнаються Великою Британією, Сполученими Штатами та країнами Європейського союзу.