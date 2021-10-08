Танкіста угруповання «ДНР» засудили до 8 років тюрми

Бойовика танкового підрозділу незаконного збройного угруповання «ДНР» засудили до 8 років ув’язнення. Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що зловмисника затримали під час спроби прихованого перетину лінії розмежування.

«У ході досудового розслідування встановлено, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових. За даними слідства, до лав незаконних збройних формувань він приєднався у 2016 році. Там його призначили механіком-водієм танку угруповання «Дизель», – мовиться у повідомленні.

Приморський районний суд Маріуполя визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.