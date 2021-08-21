Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Росія змушена буде піти на поступки – Дмитро Кулеба

Росія змушена буде піти на поступки – Дмитро Кулеба
Embed
Росія змушена буде піти на поступки – Дмитро Кулеба

No media source currently available

0:00 0:38:04 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія робила все впродовж останнього року, щоб «Кримська платформа» не відбулася, оскільки вони бачать в цій ініціативі реальну загрозу своєму пануванню в Криму.

За його словами, «Кримська платформа» допоможе складати такі «комбінації, за яких Росія йтиме на поступки». На думку міністра, «Нормандський формат» потребує нового імпульсу і це ключове завдання на осінь. Міністр небагатослівний щодо програми візиту президента Зеленського до США, але говорить, що буде підписано угоду про співробітництво в оборонній сфері, на порядку денному візиту – й тема відродження українського флоту. Навіщо президент Зеленський летить в Каліфорнію, чому ситуація в Білорусі найближчим часом буде «гойдалкою», і як на Україну може вплинути ситуація в Афганістані? Про це в «Суботньому інтерв’ю» міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG