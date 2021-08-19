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«Жоден президент України не залітав так далеко у США» – Кулеба (відео)

«Жоден президент України не залітав так далеко у США» – Кулеба (відео)
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«Жоден президент України не залітав так далеко у США» – Кулеба (відео)

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського до США на запрошення американського президента Джо Байдена.

«Все іде за планом. 30 серпня глава Української держави розпочне візит до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джо Байдена. Порядок денний включатиме низку важливих заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. Це дві базові точки для візиту президента. Жоден президент України до цього не залітав так далеко у Сполучені Штати, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані», – заявив Кулеба під час онлайн-брифінгу МЗС України.

За словами Кулеби, Володимир Зеленський відвідає штат Каліфорнія, щоб створити нові можливості для взаємодії США і України і для залучення нових американських інвестицій в українську економіку.

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