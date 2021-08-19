«Все іде за планом. 30 серпня глава Української держави розпочне візит до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джо Байдена. Порядок денний включатиме низку важливих заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. Це дві базові точки для візиту президента. Жоден президент України до цього не залітав так далеко у Сполучені Штати, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані», – заявив Кулеба під час онлайн-брифінгу МЗС України.



За словами Кулеби, Володимир Зеленський відвідає штат Каліфорнія, щоб створити нові можливості для взаємодії США і України і для залучення нових американських інвестицій в українську економіку.