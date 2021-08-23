В Меджлісі розповіли, який результат «Кримської платформи» був би найкращим для України

«Кримська платформа» має завдання продовження тиску на президента Росії Володимира Путіна, заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Найкращим результатом для кримських татар і самої України є деокупація Криму. На цьому етапі «Кримська платформа» має завдання продовження намагань на шляху синергії всіх зусиль тиску на Путіна. Звичайно, ми очікували, що буде більший представницький форум. Але, я думаю, що ці делегації мають повноваження від своїх держав на те, щоб підписувати декларацію і брати на себе деякі обов’язки з питань деокупації Криму», – зазначив Чийгоз.

Він додав, що ще одним важливим фактором є внутрішньополітичний.

«Тому що нарешті всі в суспільстві стали розуміти, що Крим – це не тільки море і сонце, а це є частина України, без якої не буде незалежної України. Це є фактор, яким Путін демонструє свої наміри проти України, всієї України. Тому суспільство зараз живе цим. Ми всі розуміємо це. Такі події важливі завжди для наших громадян в Криму, для їх опору окупантам», – зауважив Чийгоз.

У понеділок, 23 серпня, в Києві стартує перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустить перший міжнародний формат з питання деокупацію Криму.

Десятки іноземних делегацій, очолювані президентами, головами урядів і парламентів, міністрами і керівниками міжнародних структур, погодилися взяти участь в саміті.

Саміт триватиме кілька годин і буде складатися з двох частин. Першу частину відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею «один тисяча дев'ятсот сорок чотири».

За інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

про невизнання спроби анексії Криму;

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;

про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кулеба також відзначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.