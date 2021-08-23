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В Меджлісі розповіли, який результат «Кримської платформи» був би найкращим для України

Кращим результатом для кримських татар і самої України є деокупація Криму, зазначив Чийгоз

«Кримська платформа» має завдання продовження тиску на президента Росії Володимира Путіна, заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Найкращим результатом для кримських татар і самої України є деокупація Криму. На цьому етапі «Кримська платформа» має завдання продовження намагань на шляху синергії всіх зусиль тиску на Путіна. Звичайно, ми очікували, що буде більший представницький форум. Але, я думаю, що ці делегації мають повноваження від своїх держав на те, щоб підписувати декларацію і брати на себе деякі обов’язки з питань деокупації Криму», – зазначив Чийгоз.

Він додав, що ще одним важливим фактором є внутрішньополітичний.

«Тому що нарешті всі в суспільстві стали розуміти, що Крим – це не тільки море і сонце, а це є частина України, без якої не буде незалежної України. Це є фактор, яким Путін демонструє свої наміри проти України, всієї України. Тому суспільство зараз живе цим. Ми всі розуміємо це. Такі події важливі завжди для наших громадян в Криму, для їх опору окупантам», – зауважив Чийгоз.

У понеділок, 23 серпня, в Києві стартує перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустить перший міжнародний формат з питання деокупацію Криму.

Десятки іноземних делегацій, очолювані президентами, головами урядів і парламентів, міністрами і керівниками міжнародних структур, погодилися взяти участь в саміті.

Саміт триватиме кілька годин і буде складатися з двох частин. Першу частину відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею «один тисяча дев'ятсот сорок чотири».

За інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

  • про невизнання спроби анексії Криму;
  • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;
  • про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;
  • про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кулеба також відзначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

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