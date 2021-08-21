Український літак евакуював людей із Кабула – Генштаб ЗСУ

Військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил Збройних сил України вилетів з аеропорту столиці Афганістану Кабула.

«Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан). Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється», – ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Українські військові уточнюють, що цей літак перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилася через прихід до влади «Талібану».