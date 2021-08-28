США нададуть Україні додатково 60 млн дол допомоги на оборону

Президент США Джо Байден долручив Державному департаменту США здійснити надання Україні додатково 60 мільйонів доларів допомоги у вигляді оборонного військового устаткування та навчання, йдеться в меморандумі, опублікованому 27 серпня на сайті Білого дому.

«Делегую державному секретарю повноваження... скерувати виділення до 60 мільйонів доларів на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військове навчання і підготовку, для надання допомоги Україні», – йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні. Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку і пов’язаних програм, становить не менше ніж 481,5 мільйонів доларів. Із зазначеного кошторису 125 мільйонів доларів будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні.

На 31 серпня запланована зустріч президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Джо Байдена у Вашингтоні.