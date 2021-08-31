Зеленський поспілкувався з директором НАСА про космічні перспективи України

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у США, 31 серпня зустрівся з директором Національної аерокосмічної адміністрації (НАСА) Біллом Нельсоном.

«Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором НАСА Біллом Нельсоном проєкти, до яких Україна може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями. І чекаємо Білла Нельсона з візитом в Україні!» – написав Зеленський у твітері.

Найвідомішим спільним проєктом України та США в космічній галузі нині є пуски ракети-носія «Антарес», яких із 2013 року відбулося вже 15 (з них 14 були успішними).

Ракета-носій «Антарес» складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та iнших на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).