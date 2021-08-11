Частково вироблена в Україні ракета-носій вивела на орбіту корабель Cygnus, який доправляє вантаж на МКС

Із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся другий у 2021 році пуск ракети-носія середнього класу «Антарес». Це сталося 11 серпня о 01:01 за київським часом (10 серпня о 18:01 за північноамериканським східним часом). Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3724 кілограми корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції, повідомили в українському Конструкторькому бюро «Південне».

«Ракета-носій «Антарес» складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та iнших на замовлення корпорації Northrop Grumman (США)… Згідно з контрактом у Конструкторському бюро «Південне» в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання й оброблення телеметричної інформації. Українські фахівці в повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності», – ідеться в повідомленні.

Усього з 2013 року ракета-носій «Антарес» стартувала 15 разів, 14 з них – успішно.