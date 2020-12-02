Українсько-американська команда «Антарес» отримала нагороду Міжнародної академії астронавтики

Українсько-американська команда програми «Антарес» отримала найпрестижнішу командну нагороду Міжнародної академії астронавтики «За командні досягнення» (The Laurels for Team Achievement). Про це повідомили у Державному космічному агентстві України.

«Програма «Антарес» є яскравим прикладом успішного та ефективного міжнародного співробітництва, яке служить глобальним цілям мирного розвитку космосу і подальшого науково-технічного прогресу людства», – мовиться у повідомленні.

Головний розробник ракети-носія «Антарес» – американська корпорація Northrop Grumman, але перший ступень був розроблений українським конструкторським бюро «Південне», а виготовлений державним підприємством «ВО ПМЗ» у кооперації з іншими українськими підприємствами.