Маємо 5 сценаріїв розвитку подій на Донбасі – Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що Україна боронить Європу, в той час як Путін доволі активно просувається по вісі Пекін-Москва-Берлін. Він закидає країнам-партнерам, що вони не виконують свої обіцянки, натомість «7 років нас водять по «мінському процесу».