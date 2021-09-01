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У школу як в армію – фоторепортаж із військового ліцею

У ліцеї імені Івана Богуна навчається близько 600 юнаків і половина з них – ліцеїсти другого курсу. Першого вересня вони були вдягнені в урочисту військову форму. Інша половина – ті, хто вступив цього року – були у польовій формі.

Усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих на українсько-російській війні. Далі був концерт у виконанні ліцеїстів, показові виступи з військової майстерності. Не забули і про традицію – другий курс передав погони новоприбулим.

Начальник Київського ліцею імені Івана Богуна, генерал-майор Ігор Гордійчук – легендарний боєць із позивним «Сумрак», який отримав важкі поранення на Савур-Могилі – виступив із промовою.

Вихованці ліцею зазначали, що вважають професію військового, яку вони здобувають, важливою та престижною сьогодні.

Ліцеїсти з родичами під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу &laquo;Першого дзвоника&raquo;, на території військового ліцею імені Івана Богуна
1 Ліцеїсти з родичами під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу «Першого дзвоника», на території військового ліцею імені Івана Богуна
Останні&nbsp;&nbsp;приготування до заходів
2 Останні  приготування до заходів
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Ліцеїсти під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу &laquo;Першого дзвоника&raquo;, на території військового ліцею імені Івана Богуна, в Києві
4 Ліцеїсти під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу «Першого дзвоника», на території військового ліцею імені Івана Богуна, в Києві
Усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих в українсько-російській війні
5 Усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих в українсько-російській війні
Також ліцеїсти вшанували пам&rsquo;ять тих випускників минулих років, які віддали своє життя за свободу України: Героя України Андрія Кизила, Ореста Квача, Олександра Шаповала, Юрія Білоброва, Андрія Безручака, Руслана Григора, Андрія Галущенка, Дмитра Арнаута, Олексія Ощепкова та інших&nbsp;
6 Також ліцеїсти вшанували пам’ять тих випускників минулих років, які віддали своє життя за свободу України: Героя України Андрія Кизила, Ореста Квача, Олександра Шаповала, Юрія Білоброва, Андрія Безручака, Руслана Григора, Андрія Галущенка, Дмитра Арнаута, Олексія Ощепкова та інших 
Крім самих ліцеїстів, на День знань завітали й близькі майбутніх військових
7 Крім самих ліцеїстів, на День знань завітали й близькі майбутніх військових
Вручення погонів ліцеїстам під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу &laquo;Першого дзвоника&raquo;, на території військового ліцею імені Івана Богуна
8 Вручення погонів ліцеїстам під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу «Першого дзвоника», на території військового ліцею імені Івана Богуна
Столичний ліцей імені Івана Богуна цього року поповнився на три сотні охочих стати військовими. Серед них і 25 дівчат
9 Столичний ліцей імені Івана Богуна цього року поповнився на три сотні охочих стати військовими. Серед них і 25 дівчат
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Генерал-майор ЗСУ, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Герой України Ігор Гордійчук дзвонить у дзвоник під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу &laquo;Першого дзвоника&raquo;, на території військового ліцею імені Івана Богуна
11 Генерал-майор ЗСУ, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Герой України Ігор Гордійчук дзвонить у дзвоник під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу «Першого дзвоника», на території військового ліцею імені Івана Богуна
Показові виступи ліцеїстів зі зброєю під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу &laquo;Першого дзвоника&raquo;
12 Показові виступи ліцеїстів зі зброєю під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу «Першого дзвоника»
Показові виступи ліцеїстів під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу &laquo;Першого дзвоника&raquo;, на території військового ліцею імені Івана Богуна
13 Показові виступи ліцеїстів під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу «Першого дзвоника», на території військового ліцею імені Івана Богуна
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Ліцеїсти танцюють під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року
16 Ліцеїсти танцюють під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року
Ліцеїсти під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу &laquo;Першого дзвоника&raquo;, на території військового ліцею імені Івана Богуна, в Києві
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Ліцеїсти під час урочистих заходів, присвячених новому навчальному року та святу «Першого дзвоника», на території військового ліцею імені Івана Богуна, в Києві
Священник окроплює святою водою курсантів
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Священник окроплює святою водою курсантів
Курсанти в обіймах батьків
19 Курсанти в обіймах батьків
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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