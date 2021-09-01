У школу як в армію – фоторепортаж із військового ліцею

У ліцеї імені Івана Богуна навчається близько 600 юнаків і половина з них – ліцеїсти другого курсу. Першого вересня вони були вдягнені в урочисту військову форму. Інша половина – ті, хто вступив цього року – були у польовій формі.

Усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих на українсько-російській війні. Далі був концерт у виконанні ліцеїстів, показові виступи з військової майстерності. Не забули і про традицію – другий курс передав погони новоприбулим.

Начальник Київського ліцею імені Івана Богуна, генерал-майор Ігор Гордійчук – легендарний боєць із позивним «Сумрак», який отримав важкі поранення на Савур-Могилі – виступив із промовою.

Вихованці ліцею зазначали, що вважають професію військового, яку вони здобувають, важливою та престижною сьогодні.