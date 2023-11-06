Ігоря Гордійчука призначили заступником начальника Нацуніверситету оборони імені Черняховського

Героя України Ігоря Гордійчука переводять на посаду заступника начальника Нацуніверситету оборони України ім. Черняховського. До цього він очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

«Зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим. Мав можливість поговорити з ним наодинці. Переходжу на підвищення – на посаду заступника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського. Повідомив міністру оборони про виклики у сфері освіти та про те, де потрібна його увага. Отримав підтримку мого бачення. Рухаюсь далі», – написав Гордійчук у фейсбуці.

Раніше генерал-майор ЗСУ, офіцер Головного командного центру Генерального штабу ЗСУ Ігор Гордійчук очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна з 26 квітня 2016 року по 3 жовтня 2023 року.

Ігор Гордійчук відомий тим, що командував боями зі взяття Савур-Могили на Донбасі. Упродовж 12 діб розвідники під його командуванням утримували контроль над Савур-Могилою, відбиваючи нічні штурми.