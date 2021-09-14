Бойовики на Донбасі здійснили один обстріл з початку доби, один поранений – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 14 вересня російські гібридні сили здійснили один обстріл – поблизу села Піски з автоматичних станкових гранатометів.

«У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – ідеться у вечірньому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 14 вересня не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.