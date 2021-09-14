У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі розвідником (фото)

У Запоріжжі відбулося публічне прощання з бійцем 74-го окремого розвідувального батальйону Денисом Германом, який загинув під час виконання бойового завдання 11 вересня на Донбасі. Церемонія пройшла з військовими почестями в парку металургів на Алеї Захисників, де встановлені стели з портретами загиблих на Донбасі українських військових.

Попрощатися із загиблим прийшли його бойові побратими, запорізькі ветерани бойових дій на Донбасі, волонтери, представники обласної і міської влади.

«Герман Денис Сергійович проходив службу у нашому підрозділі з січня 2020 року. За час служби зарекомендував себе як дуже позитивна людина. Дуже любив свою Вітчизну, матір, батька, сестру. Як сказала його мама, він боявся одружуватися, сказав, що в такий тяжкий час повинен бути на фронті, а сім’я може його стримувати. Відрізнявся своєю добротою до тварин, довкола нього завжди були котики-собачки. Це була дуже позитивна людина. І так сталося, що під час артилерійського обстрілу отримав поранення, не сумісне з життям. Як сказали лікарі, які оглядали його тіло після того, як він загинув, шансів вижити не було, він помер одразу на місці», – розповів заступник військової частини, де служив загиблий, підполковник Едуард Коровник.

29 вересня Денису Герману мало виповнитися 32 роки. Загиблий закінчив Класичний приватний університет Запоріжжя. Здобув кваліфікацію магістра права. У бійця залишилися батьки і сестра.

Після процедури кремації в Одесі Дениса Германа мають поховати у Запоріжжі.