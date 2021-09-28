Україна та Румунія проводять спільні навчання у гирлі Дунаю

У вівторок, 28 вересня, в румунському місті Тульча урочисто відкрили українсько-румунські навчання «Ріверлайн-2021». Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

«Дунай – одна із найбільших водних артерій Європи по фарватеру якої проходить дружній кордон між Україною та Румунією. Формат заходу дає можливість спільно відпрацювати поставлені завдання із залученням не тільки Військо-Морських Сил, а й підрозділів Морської охорони ДПС України та Прикордонної поліції Румунії. Впродовж навчання наші національні тактичні групи мають перетворитися на один злагоджений екіпаж, працювати спільно заради однієї мети - підвищення рівня регіональної безпеки», – зазначив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

В навчаннях беруть участь більш ніж 15 катерів, гелікоптери та підрозділи морської піхоти Румунії та України, морської охорони Державної прикордонної служби України і Прикордонної поліції Румунії, підрозділи спеціального призначення.