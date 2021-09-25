Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: Венедіктова стверджує, що екскомандувач ВПС не з’являвся до ДБР

Колишній командувач Повітряних сил Збройних сил України не ознайомився з матеріалами досудового розслідування щодо падіння літака Ан-26, хоча доступ до них отримав у травні – про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у роковини трагедії.

За її словами, прокурори надали сторонам доступ до зібраних матеріалів 5 травня, потерпілі та їхні представники, а також четверо підозрюваних з ними вже ознайомилися. Ще один підозрюваний перебуває на завершальному етапі вивчення матеріалів.

«Разом з тим, підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України (Сергій Дроздов – ред.), жодного разу до Державного бюро розслідувань не з’явився та не ознайомився із матеріалами досудового розслідування. Його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглянуте вже упродовж більш як півмісяця», – заявила прокурорка.

Вона додала, що слідчий суддя 20 вересня не задовольнив скаргу адвоката екскомандувача Повітряних сил ЗСУ на повідомлення про підозру.

Адвокат Сергія Дроздова Ростислав Кравець у коментарі «РБК-Україна» заперечує, що колишній командувач ПС ЗСУ підписував дозволи на «конвеєрні польоти», в ході одного з яких сталася катастрофа АН-26.

«На наш погляд покладати провину на командувача за те, що там на місці ніхто не контролював, що відбувається з курсантами, це трохи абсурдно», – заявив він.

Президент Володимир Зеленський підписав наказ про звільнення Сергія Дроздова з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Ввечері 25 вересня 2020 року літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

У грудні 2020 року ДБР повідомило про підозру кільком посадовцям, у тому числі тодішньому командувачу Повітряних сил ЗСУ.