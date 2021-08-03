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Ракетні катери, мінні тральщики: як Велика Британія допомагає українському флоту?

Ракетні катери, мінні тральщики: як Велика Британія допомагає українському флоту?
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Ракетні катери, мінні тральщики: як Велика Британія допомагає українському флоту?

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Росія – головна загроза, Україна – партнер. Це, якщо коротко, про представлену в цьому році концепцію зовнішньої та оборонної політики Великобританії. Останнім часом Лондон все більше підтримує Київ з військової точки зору. Яскраве підтвердження – понад мільярд фунтів стерлінгів, які Велика Британія виділяє на розвиток військово-морських сил України. Ексклюзивні деталі військової співпраці двох країн.

Яскраве підтвердження - понад мільярд фунтів стерлінгів, які Велика Британія виділяє на розвиток військово-морських сил України. Ексклюзивні деталі військової співпраці двох країн.

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