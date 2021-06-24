США підтримують Британію в протидії агресії Росії в Україні – посольство

США повністю підтримують Велику Британію, яка протистоїть російській агресії в Україні, повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

«Ми підтримуємо нашого союзника, Велику Британію, у протистоянні агресії Росії в Україні, і ми підтверджуємо свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води. Крим – це Україна», – йдеться в заяві посольства у твіттері.

23 червня російські та кримські медіа з посиланням на російське Міністерство оборони повідомили, що поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь по ракетному есмінцю королівського військово-морського флоту HMS Defender. На самому ж сайті Міноборони Росії інформації про ситуацію не було.

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Британське міністерство оборони заявило, що російські військові не відкривали вогонь по есмінцю Defender і що не було попереджувальних пострілів. У відомстві припустили, що постріли були здійснені в ході навчань російських військових. Лондон вказує, що не визнає російської анексії Криму, і британський корабель цілком на законних підставах просувався українськими територіальними водами.

Повідомлення про нібито постріли російських військових у бік британського корабля прокоментував також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявивши про «агресивну і провокативну політику Росії в Чорному і Азовському морях». Він назвав інцидент підтвердженням того, що Україні потрібна «якісно нова взаємодія» з членами НАТО в Чорному морі.

Тим часом, кореспондент ВВС Джонатан Біль перебував на борту HMS Defender. За його словами, два російських прикордонних кораблі супроводжували британський есмінець і намагалися змусити його змінити курс, заявляючи, що відкриють вогонь, якщо цього не станеться.

«Ми чули залпи на відстані, але думали, що вони були поза зоною досяжності», – повідомив у репортажі Джонатан Біль.

Есмінець королівських ВМС Великобританії HMS Defender прибув до Одеси 18 червня разом з фрегатом ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen.

21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender українська і британська сторона підписали меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.