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Лондон оголосив поза законом угруповання зі США, лідер якого живе в Росії

Угруповання зі США The Base («Основа») оголосила поза законом міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель (на фото)

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель оголосила поза законом неонацистське угруповання зі США The Base («Основа»), керівник якої переїхав до Росії і звідти керує діями своїх прихильників, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Міністр назвала членів цієї організації прихильниками переваги білої раси.

Проведене Бі-Бі-Сі розслідування розкрило, як засновник угруповання, Ріналдо Наззаро, одружений із громадянкою Росії, переїхав з нею зі США до Санкт-Петербурга, звідки керував своїми прихильниками.

The Base, створена в 2018 році, оголосила своєю метою створення терористичних осередків у США та інших країнах, щоб розпочати війну на расовому ґрунті і заснувати фашистські моноетнічні держави.

Це угруповання стане п’ятим за ліком, на яке пошириться британське законодавство про боротьбу з тероризмом. Членство в цьому угрупованні або його підтримка будуть прирівнюватися до участі в теракті, що може загрожувати тюремним ув’язненням терміном до 14 років.

У листопаді 2020 року російське державне телебачення показало сюжет з інтерв’ю Наззаро, відзначається в публікації Бі-Бі-Сі.

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