Лондон оголосив поза законом угруповання зі США, лідер якого живе в Росії

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель оголосила поза законом неонацистське угруповання зі США The Base («Основа»), керівник якої переїхав до Росії і звідти керує діями своїх прихильників, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Міністр назвала членів цієї організації прихильниками переваги білої раси.

Проведене Бі-Бі-Сі розслідування розкрило, як засновник угруповання, Ріналдо Наззаро, одружений із громадянкою Росії, переїхав з нею зі США до Санкт-Петербурга, звідки керував своїми прихильниками.

The Base, створена в 2018 році, оголосила своєю метою створення терористичних осередків у США та інших країнах, щоб розпочати війну на расовому ґрунті і заснувати фашистські моноетнічні держави.

Це угруповання стане п’ятим за ліком, на яке пошириться британське законодавство про боротьбу з тероризмом. Членство в цьому угрупованні або його підтримка будуть прирівнюватися до участі в теракті, що може загрожувати тюремним ув’язненням терміном до 14 років.

У листопаді 2020 року російське державне телебачення показало сюжет з інтерв’ю Наззаро, відзначається в публікації Бі-Бі-Сі.