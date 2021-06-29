Sea Breeze 2021: Росія проти НАТО в Чорному морі

Пізніше в мережі з'явилося відео журналіста телеканалу BBC, який перебував на борту «Дефендера», на якому дійсно було чути постріли й видно, як на дуже близькій відстані пропливає російський корабель та пролітають винищувачі. На відео, які вже оприлюднило Міністерство оборони Росії чути розмови між російськими та британськими кораблями. На записах ФСБ погрожує артилерійською зброєю і вимагає, щоб есмінець вийшов з територіальних вод. Натомість у відповідь командування HMS Defender повторює, що нічого не порушує і змінювати маршруту не буде. Так і сталось, росіяни відкрили попереджувальний вогонь, а британський корабель проігнорував це і далі йшов своїм курсом. Що ж насправді відбувалося поблизу узбережжя Криму? З якої зброї стріляли росіяни? Чи були застосовані авіаційні бомби? Чому Росія так агресивно відреагувала на британців і до чого тут військові навчання НАТО Sea Breeze? Про це і не тільки дивіться у нашому матеріалі.