США змінили свого представника на саміті «Кримської платформи» – ОП

США змінили свого представника на саміті «Кримської платформи», який відбудеться у Києві 23 серпня, повідомив 20 серпня речник президента України Сергій Никифоров.

Він не назвав імені нового представника, заявивши, що про це має офіційно повідомити американська сторона.

Раніше в МЗС України повідомляли, що на саміт «Кримської платформи» в статусі представника президента США Джо Байдена приїде міністр транспорту країни Пітер Буттіджедж.

Никифоров також пояснив, чому змінилася дата зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні.

«Ви вже знаєте, що трохи змінився формат зустрічі Володимира Зеленського з Джозефом Байденом. Додалася зустріч віч-на-віч. І, відповідно, вирішили, що зручніше буде зустрітися 31 серпня. Ми на це радо погодилися, тому що так президент України зможе повноцінно, а не поспіхом, узяти участь у пам’ятних заходах до річниці Іловайської трагедії 29 серпня», – зазначив він.

За даними МЗС України, у саміті «Кримської платформи» 23 серпня в Києві візьмуть участь понад 40 делегатів, зокрема, 14 голів держав.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.