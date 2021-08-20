Україна не зможе відвоювати Крим і Донбас, потрібен політичний тиск на Росію – Волкер

Україна не зможе повернути Крим і Донбас військовим шляхом, вважає колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Таку думку він висловив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, відповідаючи на питання щодо можливого військового сценарію для повернення українських територій, які зараз визнані владою тимчасово окупованими.

«Я не вірю, що Україна має військовий потенціал для перемоги над Росією. Ми ж говоримо, що на Донбасі не група сепаратистів, а війська під командуванням Росії – навчені і оснащені Росією сили, російська розвідка. Росія надасть їм все обладнання і всі ресурси, необхідні для ведення бойових дій. Так що я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом», – заявив він.

Волкер вважає, що на Росію потрібно впливати політичними методами.

«Це питання надання іншого тиску на Росію: щоб з плином часу і за допомогою санкцій, за допомогою політичного тиску Росія вирішила закінчити війну. Але зараз Росія не в такій ситуації», – додав він.

Раніше Волкер повідомив Крим.Реалії, що братиме участь у саміті «Кримської платформи» 23 серпня. Він також зазначив, що Росія може піти на провокацію, щоб зірвати перший саміт і святкування 30-тої річниці Незалежності України.

Курт Волкер – американський дипломат, був спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках.

Влада України ініціювали створення міжнародного майданчика по деокупацію Криму під назвою «Кримська платформа», її перший саміт запланований на 23 серпня.