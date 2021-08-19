На саміт «Кримської платформи» приїдуть 14 глав держав – Кулеба

Саміт «Кримської платформи», який має відбутися 23 серпня, відвідають 14 глав держав. Про це заявив журналістам глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Засновниками «Кримської платформи» стануть 44 держави та міжнародних організації. Це 14 глав держав, урядів і ЄС. На рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія», – заявив Кулеба.

Він зазначив, що декларація, яку мають ухвалити за результатами саміту, буде відкрита для підписання іншими країнами та організаціями.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Спікер МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримської платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.