Президент США оголосив оновлений склад делегації на «Кримську платформу» і святкування Незалежності України

Президент США Джо Байден оголосив остаточний склад делегації на саміт «Кримської платформи» в Україні 23 серпня і святкування Дня Незалежності України 24 серпня, повідомив Білий дім.

Замість міністра транспорту Пітера Буттіджиджа, якого раніше раніше в МЗС України називали керівником американської делегації, тепер її очолить міністерка енергетики США Дженніфер Ґранголм.

Також членами американської делегації на заходах стануть тимчасова повірниця у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник міністра енергетики США з міжнародних питань Ендрю Лайт.

Днями перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар підтвердила повідомлення, що на саміт «Кримської платформи» в статусі представника президента США Джо Байдена приїде міністр транспорту країни Пітер Буттіджидж.

Але раніше 20 серпня в офісі президента України повідомили про зміну чільного представника США на цих заходах, хоча тоді ще не назвали заміну.

Днями, 17 серпня, Пітер Буттіджидж повідомив у твітері, що він зі своїм чоловіком Частеном Буттіджиджем, вирішивши розширити свою родину, стали батьками, якраз завершуючи процедуру всиновлення дитини.

Міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

На саміті планується обговорення таких питань:

невизнання спроби анексії Криму;

мілітаризація Росією Азово-Чорноморського регіону;

шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

відновлення прав кримськотатарського народу.

Також у полі зору учасників буде звільнення політичних в’язнів Кремля.

За результатами саміту мають ухвалити Кримську декларацію. До неї потім зможуть приєднатися й ті, хто не прибуде на сам саміт.

Наразі участь у саміті «Кримської платформи» підтвердили представники вже 44 країн і міжнародних організацій, крім самої України.