В окупованому Криму застерігають від святкування Дня незалежності України

Кримськотатарський активіст Заїр Смедлі повідомив про застереження, яке він отримав від російської прокуратури Красногвардійського району напередодні Дня незалежності України, який відзначається 24 серпня.

В опублікованому активістом документі зазначено, що в прокуратуру «надійшла інформація про заплановані 24 серпня незаконні акції екстремістського характеру, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Криму», а Заїр Смедлі нібито є учасником цих заходів.

У документі зазначено про неприпустимість порушення російського закону «про збори, мітинги, демонстрації, ходи й пікетування». Активіста попередили про притягнення до адміністративної відповідальності в разі порушення цих вимог.

24 серпня в Україні відзначають День незалежності. У 30-й день народження по всій країні пройдуть урочисті заходи. У центрі Києва відбудеться святковий військовий парад. Напередодні, 23 серпня в столиці України заплановано міжнародний саміт «Кримської платформи».

Як зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, після анексії півострову Росією святкування Дня Незалежності України тут проходить напівпідпільно.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.