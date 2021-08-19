КМДА попереджає про зміни в роботі громадського транспорту у День незалежності й напередодні

Громадський транспорт Києва дещо змінить режим роботи напередодні Дня незалежності України та в день самого святого, повідомляє Київська міська державна адміністрація 19 серпня.

Так, протягом дня 23 серпня вхід до станції «Золоті ворота» на Володимирській вулиці буде закритий на вхід і вихід. Вже 24 серпня, зранку і до 13 години, на вхід та вихід будуть зачинені станція метро «Майдан Незалежності» та перехід між нею та «Хрещатиком». Потяги проїжджатимуть «Майдан Незалежності» без зупинки.

З 8 до 13 години буде зачинений вхід до станції «Хрещатик» на Алеї Героїв Небесної Сотні. Також київський метрополітен припускає обмеження роботи інших станцій увечері в День незалежності.

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«У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок концерту о 18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська». Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій метрополітену «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац Спорту», – попереджає пресслужба КМДА.

Крім того, київський метрополітен та наземний громадський транспорт продовжать роботу на дві години в ніч проти 25 серпня. Очікується, що наземний транспорт перевозитиме пасажирів наявними маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, також після проходження останніх пар потягів.

Репетиції параду також призводили до обмежень руху в центрі Києва.

День Незалежності України відзначатимуть 24 серпня.

Як повідомив раніше міністр оборони Андрій Таран, у 30-ту річницю Незалежності Україна відійде від радянської системи організації парадів – не буде об’їзду військ і привітання кожної «коробки» військових окремо. Важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні також не буде.