Київ: від початку року за недотримання правил карантину у метро склали 2437 адмінпротоколів

Від початку року у київському метро склали 2437 адмінпротоколів через недотримання правил карантину, більшість з них стосувалися відмови вдягнути маску. По це повідомили в Управлінні поліції у метрополітені.

«Нагадаємо, що з особами, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз’яснювальна робота. При злісних порушеннях правоохоронці оформлюють випадок відповідно до норм законодавства», – заявили у Київському метрополітені.

У метрополітені закликали пасажирів використовувати маски та обирати безконтактні способи оплати проїзду.