Британську ультраправу журналістку депортують з Австралії через порушення карантину

Британську ультраправу журналістку Кеті Гопкінс депортують з Австралії після того як напередодні їй анулювали візу. Про це 19 липня повідомляє мовник АВС.

Гопкінс прибула в країну для участі у реаліті-шоу Big Brother VIP. Її виключили з шоу після відео, в якому жінка розповіла, як порушує карантин.

У відео, яке Гопкінс оприлюднила в інстаграмі, вона розповіла, що «лякає» обслуговуючий персонал готелю, відчиняючи їм двері «гола без маски». Пізніше відео вона видалила.

Заява Гопкінс викликала обурення з боку урядовців та опозиційних політиків, а також австралійці, які через епідемічні обмеження не мають можливості повернутися додому з-за кордону.

Міністр внутрішніх справ Карен Ендрюс повідомила ABC News Breakfast, що Гопкінс депортують.

«Я думаю, що це просто ганебно, той факт, що вона хизувалася порушенням карантину, був просто жахливий», – сказала Ендрюс.

Вона додала, що заява Гопкінс була «ляпасом всім австралійцям, які зараз перебувають у ізоляції».