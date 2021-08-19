Росія відмовилася розглядати ноту протесту МЗС України щодо поїздки Лаврова до окупованого Криму

Росія відмовилася розглядати ноту протесту Міністерства закордонних справ України, направлену через приїзд голови російського МЗС Сергія Лаврова до Криму на арткластер «Таврида». Про це спікерка МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

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«17 серпня Міністерство закордонних справ Росії повернуло без розгляду ноту МЗС України, в якій містився протест у зв’язку з поїздкою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Криму для участі в арткластері«Таврида». Нота була повернута через наявність в ній неприйнятної термінології, за допомогою якої МЗС України намагалося поставити під сумнів російську приналежність Криму», – сказала Захарова.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував візит глави російського МЗС Сергія Лаврова до окупованого Криму і його заяви щодо саміту «Кримської платформи», запланованого на 23 серпня в Києві.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до Криму і проводив зустріч з учасниками арткластеру «Таврида» в Судаку. Організатори відзначили, що злива, яка обрушилася на Криму, завадив провести для Лаврова екскурсію по «Тавриді».

Під час зустрічі в Судаку Лавров заявив, що на саміті «Кримської платформи» в Києві будуть «плекати неонацистські настрої».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.