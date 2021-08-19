Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони «Крим»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визнає нечинним закон про створення вільної економічної зони на нині окупованому Росією Кримському півострові, йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт, ухвалений парламентом у липні, 19 серпня, повернувся до Ради із підписом президента.

Верховна Рада України 1 липня проголосувала за скасування вільної економічної зони «Крим». Цей закон також «встановлює особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією». Документ про скасування має набрати чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

Закон, який створив у Криму вільну економічну зону, був ухвалений Верховною Радою України ще в серпні 2014 року. Переселенці з Криму, громадські активісти, правозахисники і Меджліс кримськотатарського народу виступали з критикою цього документа: з одного боку, за їхньою оцінкою, він став підставою для появи низки дискримінаційних норм щодо переселенців із Криму й жителів півострова, з іншого ‒ спростив ведення бізнесу на окупованій території, яка при цьому перебуває під санкціями. Росія ж створила на півострові свою власну вільну економічну зону з метою залучення інвестицій.

Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріпити право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, та забезпечити реалізацію права на спадкування для таких осіб.