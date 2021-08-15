Організаторам завадила злива, Лукашенко помилився, а західні країни знову не праві ‒ такі тези лунали на зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова 12 серпня в окупованому Криму з учасниками арткластеру «Таврида» в Судаку. Російський молодіжний освітній форум «Таврида» відкрили у 2014 році, після анексії Росією Криму. Приблизно тоді ж у Росії відмовилися від проведення аналогічного форуму «Селігер», який також підтримувала й фінансувала російська влада. Ініціатива створення форуму «Таврида» належить Загальноросійському народному фронту ‒ провладному суспільно-політичному руху.​

З чим пов'язаний приїзд Сергія Лаврова до окупованого Криму? Про що він там говорив? Як відреагували в Україні та світі на цю поїздку й публічний виступ Лаврова?

Ці та інші теми у студії Радіо Крим.Реалії в ток-шоу «Кримське питання» обговорювали ведучий Олександр Янковський та його співрозмовники: колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, український політолог Дмитро Левусь, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, російський оглядач, кандидат політичних наук Іван Преображенський.

Під час зустрічі в Криму Сергій Лавров сказав, що на саміті «Кримської платформи» в Києві будуть «плекати неонацистські настрої».

«Нам раптом стали говорити «ви анексували Крим». Це настільки ганебна позиція наших західних партнерів, які заохотили переворот. І ось відтоді ви бачите, що відбувається з російською мовою в Україні та як намагаються всіляко образити вільні почуття, вільне вираження думки народу Криму. Ось через тиждень відбудеться черговий шабаш «Кримська платформа», на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади», ‒ сказав Лавров.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в день візиту Лаврова до окупованого Криму написав у твітері:

«Навіть злива ‒ проти російських окупантів, і це ще «камені з неба» не почали падати. А ось саміт «Кримської платформи» відбудеться за будь-якої погоди».

Основна мета візиту Лаврова до Криму, як особи з «Единой России», ‒ передвиборча кампанія, про це в ефірі Радіо Крим.Реалії говорить колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

‒ Рейтинги правлячої партії просідають, а Лавров за всіма опитуваннями залишається однією з найпопулярніших особистостей у Росії, тому він їздить, проводить зустрічі.

Як дипломат він, звичайно, професіонал, але свою професійність він вкладає в темну сторону. А пропаганда ‒ це його слова на всіх зустрічах. Можна помітити, що вони з Путіним у сенсі висловлювань помінялися місцями. Пам'ятайте, раніше Путін був злим поліцейським, Лавров ‒ добрим, тепер роль злого грає Лавров, Путін ‒ доброго.

Сергій Лавров у Криму також говорив про те, що санкції жодним чином не змусять керівництво Росії відмовитися від своєї політики.

«Завдяки своїй відповіді, завдяки контрзаходам, щодо країн, які ввели проти нас односторонні, нелегітимні санкції, перш за все через те, що кримчани проголосували за повернення в Росію, ми змогли налагодити своє сільське господарство. Я переконаний, що воно буде розвиватися як і раніше дуже швидкими темпами, й ціни будуть регулюватися, знижуватися ‒ це неминуче. Ми також змогли налагодити в промисловості в військово-промисловому комплексі такі процеси, які зробили нас уже незалежними», – сказав Лавров .

Але в усьому світі історію з «зеленими чоловічками» не забули, продовжив в ефірі Радіо Крим.Реалії Клімкін.

‒ Все, що сказав Лавров ‒ пропаганда. Люди ‒ не дурні. Ціни в російських супермаркетах ростуть, хто повірить, що ціни зменшуються? Ну нехай собі говорить, у них ‒ вибори, там все що завгодно скажуть, ми сприймаємо це спокійно.

Що стосується «Кримської платформи», це ‒ правильна історія для повернення теми Криму в світ. Є речі, які роблять Крим для Росії валізою без ручки ‒ це санкції та міжнародна увага до гуманітарних аспектів.

Заяви ж Лаврова про зв'язки з іншими країнами за допомогою громадськості звучать смішно. У Росії зачистили всю несистемну опозицію, яка там може бути громадськість? Громадськість, про яку говорить Лавров, це підготовлені, фейкові активісти й жодного реального, відвертої громадськості, яка виступає за цивілізовані цінності, немає в Росії. Люди, звичайно, є, але громадськість, яку випускають контактувати з міжнародними організаціями ‒ це все фейк.

У цей час кількість країн, а також міжнародних організацій, які візьмуть участь у саміті «Кримської платформи», досягла 40 .

«Міжнародна підтримка «Кримської платформи» зростає. Сьогодні я радий повідомити, що ми досягли круглої цифри ‒ у нас є 40 підтверджень участі в саміті. Це держави й міжнародні організації», ‒ повідомив під час брифінгу 13 серпня голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Він також офіційно прокоментував візит в окупований Крим голови російського МЗС та його заяви щодо саміту «Кримської платформи».

«Вчора голова МЗС Росії Сергій Лавров незаконно відвідав окупований Крим, там він зробив низку заяв. Назвав «Кримську платформу» «шабашем». Я не буду приховувати, що задоволений цією реакцією. Як казав Махатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім вони над вами сміються, потім починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте. Ось Російська Федерація подолала успішно перші дві стадії і перебуває на третій ‒ активно з нами бореться. А четверта стадія обов'язково буде. Це буде стадія української перемоги й повернення українського Криму», ‒ сказав Кулеба під час брифінгу 13 серпня.

Голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв в ефірі Радіо Крим.Реалії зазначив, що в Росії намагаються дискредитувати роботу «Кримської платформи».

‒ Вони хочуть продемонструвати, що це не об'єднання країн з метою відновлення цілісності України та відновлення міжнародного права, а це послання про те, що нібито Україна створює неонацистські настрої, і її підтримує захід. Наше завдання в тому, щоб «Кримська платформа» продовжила свою роботу. Я не виключаю провокацій із боку Росії, як юридичних дій, так і проведення різних акцій.

Індикатором успіху роботи «Кримської платформи» буде та кількість країн, які приєдналися до роботи, кількість розроблених і застосованих програм, кількість заяв і виступів на міжнародних майданчиках, спільні дії, які наближають деокупацію, зокрема ‒ посилення санкційної політики.

Під час свого виступу в Криму перед учасниками форуму «Таврида» Лавров згадав і Олександра Лукашенка, який нещодавно повідомив, що Білорусь визнає Крим російським «коли останній олігарх у Росії визнає Крим і почне постачати туди продукцію». Зі свого боку Лавров вважав, що анексований Крим входить до складу союзної держави Білорусі та Росії.

«У нас є Договір про Союзну державу з Білоруссю, з 1999 року він діє. Відповідно до цього договору територією Союзної держави є територія Республіки Білорусь та Російської Федерації, відповідно до їхнього законодавства. За нашим законодавством Республіка Крим, природно, ‒ це територія Російської Федерації і входить до Союзної держави разом із нашими білоруськими друзями», ‒ сказав Лавров.

Такі висловлювання лише доводять, що «суб'єктність Лукашенка дорівнює нулю», говорить український політолог Дмитро Левусь в ефірі Радіо Крим.Реалії.

‒ Будь-яке висловлювання Лукашенка йде в контексті російської політики, а коли Росію не влаштовує прояв самостійності, то неоднозначність використовується відразу. Цього разу виступ на заході «Таврида» використовується, щоб зменшити можливість маневру для Лукашенка й примусити його в майбутньому визнати Крим у складі Росії. Тепер Росія буде спиратися не на слова Лукашенка, а на це доповнення до його слів, яке висловив Лавров. Усе буде підноситися так: Білорусь у складі союзної держави, тому визнає.